به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره محیط زیست شهرستان فاروج گفت: دو شکارچی متخلف طی هماهنگی و دستور مقام قضایی در جریان چند فقره بازرسی منزل دستگیر و از آنها یک قبضه سلاح ساچمه زنی تک لول به همراه مقادیری مهمات، دو دستگاه دوربین شکاری و کله و پاچه و قسمتی از اجزای لاشه متعلق به چهار راس گونه قوچ و میش وحشی کشف و ضبط شد.

عبدالرحمن زحمتی افزود: متهین پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید شکار و صید جریمه شکار هر رأس قوچ وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان مبلغ ۹۸۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و گونه میش سه برابر مبلغ فوق است.