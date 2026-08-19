۱۹ حوزه اصلی و ۴۱ حوزه فرعی برای برگزاری آزمون سراسری ۲۵ هزار و ۵۵۰ داوطلب گلستانی آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان گلستان در گفتگوی ویژه خبری گفت : ۱۹ حوزه اصلی و ۴۱ حوزه فرعی برای برگزاری آزمون سراسری ۲۵ هزار و ۵۵۰ داوطلب گلستانی آماده شده است.

مهدی کاشانی نژاد افزود : آزمون تجربی صبح پنجشنبه ،آزمون زبان و هنر بعد از ظهر پنج شنبه و آزمون گروه ریاضی صبح جمعه برگزار می شود.

وی گفت: در آزمون سراسری امسال در کشور بیش از یک میلون نفر در کشور و در گلستان ۲۵ هزار و ۵۵۰ داوطلب داریم که ۶۵ درصد آنها خانم هستند و ۴۵ درصد در رشته تجربی و ۳۴ درصد انسانی، ریاضی، هنر و زبان‌های خارجی هستد.

کاشانی نژاد افزود: تعداد داوطلبان گلستانی امسال ۳ هزار ۷۰۶ نفر بیشتر از پارسال است.

وی گفت: با هدف برقراری عدالت و دسترسی عمومی در ۱۳ شهرستان گلستان بجز رامیان ۱۹ حوزه اصلی و ۴۱ حوزه فرعی برگزاری آزمون در نظر گرفته شده است.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان گلستان گفت: داوطلبان علاوه بر کارت وورد به جلسه باید کارت شناسایی عکسدار معتبر داشته باشند و مداد مشکی، پاک کن، ساعت مچی معمولی به همراه بیاورند.

وی افزود: به همراه داشتن وسایل الکترونیکی هوشمند مانندساعت مچی هوشمند، گوشی و ماشین حساب ممنوع است.

کاشانی نژاد تاکید کرد: داوطلبان از روز قبل حوزه آزمون خود را شناسایی کرده و روز آزمون نیم ساعت قبل از برگزاری وارد حوزه شوند.

وی گفت: امسال تغییر چندانی در برگزاری آزمون سراسری نداریم و حوزه برگزاری کسانی که داوطلب پذیرش دانشجو معلمی هستند با داوطلبان دیگر است اما علاوه بر ۳ دفترچه سوال یک دفترچه چهارم سوال اختصاصی هم دارند که برای آنها دو کارنامه جدا صادر خواهد شد.

کاشانی نژاد در باره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری گفت:سهم آزمون کنکور ۴۰ درصد و سوابق تحصیلی پایه ۱۱ و ۱۲ مجموعا ۶۰ درصد است که دروس پایه ۱۲ تاثیر قطعی دارد و دروس پایه ۱۱ تاثیر مثبت خواهد داشت که این امر در سال‌های اخیر باعث کاهش استرس داوطلبان شده است.

وی درباره فراهم بودن امکان انتقادات و شکایات گفت : داوطلب‌های کنکور از طریق سایت سازمان سنجش می‌توانند نظرات و انتقادات خود را ثبت کنند تا پیگیری شود .

کاشانی نژاد به والدین داوطلبان توصیه کرد: فضای خانواده را آرام نگه دارند و دانش آموزان را برای قبولی در رشته‌های خاص تحت فشار قرار ندهند و داوطلبان به خبر‌های فضای مجازی درباره تقلب و لو رفتن سوالات توجه نکنند و وارد حاشیه نشوند.

وی افزود : مهمترین توصیه‌ها به داوطلبان این است که روز قبل از آزمون حوزه آزمون خود را پیدا کنند،صبحانه مقوی بخورند و از روز قبل مطالعه را تعطیل کنند، نگرانی نداشته باشند ،خواب مناسب و کافی داشته باشند و به خدا و ائمه اطهار(ع) توکل کنند.

او به مسئولا حوزه آزمون توصیه کرد: برای وقوع مشکل فنی مانند قطع برق مسئولان حوزه باید تدبیری مانند موتور برق فراهم کنند که مشکلی پیش نیاید.