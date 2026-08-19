مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از افزایش ظرفیت ذخیره آب تصفیه‌شده ایستگاه برداشت آب خیابان شهید رجایی از ۱۵ هزار به ۲۲ هزار و ۵۰۰ لیتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علمدار گفت: افزایش ظرفیت ذخیره آب تصفیه‌شده ایستگاه برداشت آب خیابان شهید رجایی با هدف کاهش افت فشار، جلوگیری از ازدحام و تسریع خدمت‌رسانی به شهروندان، به‌ویژه هنگام قطعی برق، انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در راستای ارتقای کیفیت و پایداری خدمات ایستگاه‌های برداشت آب تصفیه‌شده، شاسی جدید احداث و یک مخزن ۷ هزار و ۵۰۰ لیتری در ایستگاه خیابان شهید رجایی نصب شد که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت ذخیره آب این ایستگاه از ۱۵ هزار به ۲۲ هزار و ۵۰۰ لیتر افزایش یافته است.

جلال علمدار افزود: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، امکان تأمین آب تصفیه‌شده مورد نیاز شهروندان در زمان‌های اوج مراجعه و همچنین هنگام قطعی برق را فراهم کرده و از ایجاد افت فشار، ازدحام و معطلی شهروندان جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به فعالیت چهار ایستگاه برداشت آب تصفیه‌شده در شهر یزد گفت: این ایستگاه‌ها در خیابان شهید رجایی، خیابان مسکن، بلوار دانشجو و بلوار مدرس مستقر هستند و مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی آنها ۶۷ هزار و ۵۰۰ لیتر است.

علمدار ادامه داد: این ایستگاه‌ها در مجموع قابلیت تولید و عرضه حدود ۴۰۰ هزار لیتر آب تصفیه‌شده در شبانه‌روز را دارند و آب تولیدی پس از فرآیند تصفیه، با کیفیت و گوارایی مطلوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی درباره ساعات فعالیت ایستگاه‌های برداشت آب نیز گفت: این ایستگاه‌ها از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ فعال هستند و تعیین این بازه زمانی با هدف مدیریت بهینه خدمات، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و فراهم کردن فرصت مناسب برای انجام عملیات تعمیر، نگهداری و پایش تجهیزات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح و مسئولانه از ایستگاه‌های برداشت آب، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری با مجموعه آبفا، زمینه ارائه خدمات پایدار، مطلوب و عادلانه به همه شهروندان را فراهم کنند.