به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ برابر با شب پانزدهم رمضان، سینما رکس، واقع در بازار و منطقه پرازدحام شهر آبادان، فیلم گوزن‌ها، را به نمایش گذاشت. این فیلم مضمونی اجتماعی ـ سیاسی داشت و فاصله و تضاد طبقاتی زندگی قشر‌های محروم و نیز افراد ثروتمند و قدرتمند جامعه را به‌خوبی به تصویر کشیده بود و همخوانی زیادی با وضعیت مردم آبادان داشت؛ بنابراین با استقبال جوان‌ها و مردم انقلابی آبادان همراه شده بود.

در ساعت ۲۲ شب در حالی‌که هفتصد تن زن و مرد و کودک سرگرم تماشای فیلم بودند، آتش از سینما زبانه کشید. تماشاگران سینما برای نجات جان خود به در‌های ورودی و خروجی و حتی اضطراری سینما هجوم بردند؛ ولی در‌ها بسته بودند. کلانتری مرکزی واقع در صدمتری سینما برای نجات محبوس‌شدگان اقدامی نکرد.

رژیم پهلوی در تلاش برای مقصرشناختن انقلابیون در این حادثه، ناکام ماند، فاجعه سینما رکس، خشم مردم را در سرتاسر کشور برانگیخت و در آبادان عملاً حکومت‌نظامی برقرار شد. اوج‌گیری تظاهرات، موجب تغییر دولت آموزگار و سیاست دولت شد.

امام‌خمینی در واکنش به این حادثه، با تسلیت به بازماندگان، به‌آتش‌کشیدن چندصد تن را واقعه‌ای حساب‌شده و ازجمله وحشیانه‌ترین اعمال دانست که از افراد درنده‌خو سر می‌زند.

ایشان اتهام این عمل غیرانسانی به انقلابیون را توطئه رژیم دانستند که در صدد است ملت حق‌طلب ایران را در دنیا مردمی به دور از ضوابط انسانی و اسلامی معرفی کند.

پروندۀ فاجعۀ سینما رکس آبادان، پس از انقلاب در دادگاه ویژه پیگیری شد.

با انتشار جزئیات واقعه از سوی شاهدان و نجات‌یافتگان، عموم مردم رژیم پهلوی و عوامل آن همچون ساواک و شهربانی را مسئول قطعی فاجعه دانستند. شواهدی، چون قفل‌شدن در‌های خروجی به دستور رئیس شهربانی، توضیحات کارشناسان و کیفیت مواد آتش‌زا، تأخیر در خبردادن به آتش‌نشانی، نبودن آب در شیر‌های آتش‌نشانی و جلوگیری از کمک‌رسانی مردم به افراد آسیب‌دیده، بیانگر برنامه‌ریزی این فاجعه به دست خود عوامل رژیم بود.