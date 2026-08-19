کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از امروز به تدریج وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس، محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی و مواج شدن دریا در سواحل کیش و لاوان، ۲۸ مرداد

وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی و مواج شدن دریا در سواحل کیش و لاوان، ۲۸ مرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج پیش بینی و بیشینه سرعت باد تا بعدازظهر در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا بیش از ۱ متر خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: وزش این باد‌ها تا روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در دریای عمان و تنگه هرمز با شدت کمتر ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود شناور‌های سبک تا بعدازظهر امروز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) انجام شود و شناور‌ها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از تردد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند و از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.