بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۸ مرداد) با ثبات قیمت سیمان و میلگرد و افزایش ۳ هزار تومانی نرخ یک محصول تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار سیمان بدون تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرد به طوری که سیمان پاکتی تهران(عمده) ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار میلگرد نیز قیمت‌ها عمدتاً ثابت بوده و تغییر محسوسی در نرخ بیشتر محصولات مشاهده نمی‌شود. میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان معامله می‌شود، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان ۶۹ هزار و ۲۶۶ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۷۰ هزار و ۱۸۴ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور ۶۵ هزار و ۵۹۶ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۶۶ هزار و ۶۰۶ تومان و میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.

در بخش تیرآهن، برخلاف ثبات نسبی سیمان و میلگرد، برخی محصولات با تغییر قیمت همراه شدند. تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ۳ هزار تومانی به ۸۹ هزار و ۹۰۸ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۷۷ هزار و ۷۹۸ تومان، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۳ هزار و ۷۶۱ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان معامله می‌شود.

در مجموع، بازار مصالح ساختمانی در میانه هفته با ثبات نسبی در سیمان و میلگرد و نوسان محدود در برخی مقاطع تیرآهن همراه است.