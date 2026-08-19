به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس فتا لرستان اظهار کرد: در پی دریافت چندین شکایت مبنی بر وقوع کلاهبرداری اینترنتی، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.



سرهنگ محمد پیرحیاتی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم با استفاده از شگرد «کلاهبرداری مثلثی» و به‌کارگیری واسطه‌ها در فرآیند معاملات، سعی داشت هویت واقعی خود را مخفی کرده و مالباختگان را گمراه کند.



رئیس پلیس فتا لرستان ادامه داد: تحقیقات کارشناسان حاکی از آن بود که این فرد با سوءاستفاده از خدمات اسنپ و استفاده از آن به‌عنوان واسطه در دریافت و انتقال کالا و وجه، تلاش می‌کرد ردپای خود را پنهان کند، اما با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس فتا، هویت وی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.



پیرحیاتی با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: تاکنون شش فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش حدود یک میلیارد تومان علیه این متهم تشکیل شده است.



وی از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات اینترنتی، پیش از هرگونه واریز وجه، از هویت و اصالت طرف معامله اطمینان حاصل کنند و به درخواست‌های غیرمتعارف برای واریز پول یا استفاده از حساب و خدمات اشخاص ثالث اعتماد نکنند.



رئیس پلیس فتا لرستان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا و شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش و پیگیری کنند.