رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به موضوع واگذاری سهام سایپا گفت: اگر مسائل اسفند ماه سال گذشته و جنگ رمضان رخ نمی‌داد، بر اساس سیاست‌های اعلامی وزارت صمت، ۴۲ درصد از سهام عرضه می‌شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرشاد مقیمی در چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: پس از فرآیند آزادسازی وثیقه و سهام شرکت سایپا، فرایند عرضه سهام تودلی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد به تازگی دو تکلیف در این خصوص اعلام کرده است که در حال پیگیری موضوع هستیم.

مقیمی با اشاره به ارقام فروش دو خودروساز بزرگ کشور گفت: مجموع فروش ایران‌خودرو و سایپا به‌ترتیب حدود ۵۵۰ همت و ۱۴۰ همت است که جمع کل فروش این صنعت به حدود ۷۰۰ همت می‌رسد.

رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد این مبلغ سهم صنعت قطعه‌سازی است. بر اساس رویه‌های گذشته و جریان مالی جاری، خودروساز موظف است ظرف ۱۲۰ روز به قطعه‌ساز پرداخت کند. با احتساب این دوره، اعتبار در گردش خودروساز نزد قطعه‌ساز به حدود ۱۶۵ همت می‌رسد.

مقیمی تاکید کرد: این عدد بدهی نیست، بلکه اعتبار قابل پرداخت خودروساز نزد قطعه‌ساز است، این ظرفیت مالی باید در مسیر درست و با رعایت کامل ضوابط و مقررات به‌درستی بهره‌برداری شود.