مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: ۲۰۳ طرح آبرسانی فعال در ۸۴ شهر و ۲ هزار و ۸۷۱ روستا در سطح استان درحال اجرا و تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، افشین حاتمی در حاشیه آیین بهره برداری از ۹ طرح شاخص آبرسانی روستایی در خوزستان که با حضور برخط وزیر نیرو در روستای عین شهرستان شوش برگزار شد، با اشاره به طرح های فعال آبرسانی در این استان ، اظهار داشت: ۲۰۳ طرح آبرسانی فعال در ۸۴ شهر و ۲ هزار و ۸۷۱ روستا با هدف خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک و جمعیتی بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حال تکمیل است.

وی افزود: اعتبار این طرح‌ها بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) است که شامل حدود هشت همت از محل مسوولیت‌های اجتماعی، بیش از ۴ همت اعتبارات محرومیت‌زدایی و بیش از ۵ همت از محل اعتبارات استانی است.

حاتمی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بیش از ۹۰ درصد است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و تکمیل آن‌ها نقش موثری در کاهش تنش آبی و ارتقای پایداری آب شرب در استان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان با تجلیل از حمایت‌های وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بیان داشت: این دستاوردها حاصل پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های موثر مجموعه‌های ملی و استانی برای افزایش پایداری شبکه آبرسانی در خوزستان است.

وی با بیان اینکه پایان تنش آبی در روستاهای خوزستان هدف گذاری شده است، ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان با شتابی مضاعف در تلاش است تا هیچ روستایی در این استان از نعمت آب پایدار و باکیفیت محروم نماند.

گفتنی است؛ ۹ طرح شاخص آبرسانی روستایی در استان خوزستان با مجموع اعتبار ۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت با دستور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

۱۴۱ روستا با ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار و ۸۵ هزار و ۶۸۰ نفر از جمعیت روستایی خوزستان با بهره برداری از این ۹ طرح شاخص، زیر پوشش خدمات پایدار آب شرب قرار گرفتند.