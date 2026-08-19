رئیس دادگستری شهرستان دورود، با اشتغال به کار ۳ مددجو، مرخصی ۳۷ نفر، رسیدگی به درخواست اعسار ۸ نفر و آزادی مشروط یک نفر موافقت شد.

اشتغال به کار ۳ مددجو و موافقت با مرخصی ۳۷ زندانی

اشتغال به کار ۳ مددجو و موافقت با مرخصی ۳۷ زندانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای اجرای طرح پایش وضعیت زندانیان و بهبود شرایط مددجویان، فردین عسکرزاده؛ رئیس دادگستری، مسلم الماسی دادستان عمومی و انقلاب دورود و جمعی از قضات شهرستان دورود استان لرستان، از ندامتگاه مرکزی این شهرستان بازدید کردند.

در بخش رسیدگی به پرونده‌ها، با درخواست رسیدگی در شورا برای ۴۳ نفر و همچنین با اعطای مرخصی به ۳۷ نفر از محکومان، موافقت شد.

در حوزه ارفاقات قانونی و بازگشت به جامعه، با آزادی مشروط برای یک نفر، استفاده از پابند الکترونیک برای یک نفر دیگر و همچنین صدور مرخصی پایان حبس برای دو نفر از محکومان موافقت شد.

علاوه بر این، مسئولان قضایی به درخواست اعسار ۸ نفر از زندانیان رسیدگی و با اشتغال‌به‌کار ۳ نفر از آنان نیز موافقت کردند.