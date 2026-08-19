رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره بر ضرورت هدفمند شدن اعتبارات پژوهشی بر اولویت‌بندی طرح‌های پژوهشی با تکیه بر سند توسعه استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرب‌اول در نخستین نشست کارگروه پژوهش سیستان و بلوچستان، گفت: با مشخص شدن سهم دستگاه‌های اجرایی پس از کسر فصول هزینه‌ای، فرآیند تخصیص سهم یک‌درصدی پژوهش وارد مرحله اجرایی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیگیری اجرای این تکلیف قانونی را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه تخصصی‌تر و همکاری بیشتر، منابع پژوهشی را در مسیر اولویت‌های سیستان و بلوچستان هزینه کنند و مصوبات این کارگروه پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور بیان کرد: شرایط موجود، ضرورت ارائه ایده‌های جدید برای جذب منابع را افزایش داده و باید از ظرفیت سند توسعه استان برای پیگیری سهم سیستان و بلوچستان از اعتبارات ملی استفاده کرد.

وی ادامه داد: سند توسعه سیستان و بلوچستان به الگویی مورد توجه تبدیل شده و این موضوع حاصل کار کارشناسی انجام‌شده در استان است؛ بنابراین باید با پیگیری مستمر، ظرفیت‌های این سند برای جذب منابع و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

عرب اول بر اهمیت جایگاه سیستان و بلوچستان در محور شرق تاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تکیه بر اسناد بالادستی، نقش استان در این محور را در سطح ملی پیگیری می‌کند و توسعه سیستان و بلوچستان یک ضرورت راهبردی است که باید فراتر از وظایف معمول اداری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های سیستان و بلوچستان باید از مرحله تولید گزارش عبور کرده و به ابزاری برای تصمیم‌گیری و حل مسائل واقعی تبدیل شوند و دستورکار‌های کارگروه پژوهش نیز بر همین اساس دنبال خواهد شد.

پژوهش‌ها نباید در بایگانی دستگاه‌ها بماند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به پژوهش تاکید و اظهار کرد: اعتبارات پژوهشی نباید صرف طرح‌هایی شود که در نهایت در بایگانی دستگاه‌ها باقی می‌مانند، بلکه نتیجه این تحقیقات باید در تصمیم‌گیری و حل مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد.

عباسعلی ارجمندی افزود: پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با نیاز‌های واقعی سیستان و بلوچستان تعریف شوند تا هزینه‌کرد اعتبارات این حوزه به خروجی قابل استفاده و موثر منجر شود.

وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری بیان کرد: سیستان و بلوچستان نباید از فناوری‌های نوین عقب بماند و باید با همکاری دستگاه‌های متولی، زمینه آموزش نوجوانان و جوانان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های جدید فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سیستان و بلوچستان بر استفاده عملیاتی از سند توسعه استان نیز تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید این سند را در کمیته‌های تخصصی خود بازخوانی کنند و بخش‌های مرتبط با مأموریت هر دستگاه را مبنای برنامه‌ریزی و تدوین اسناد راهبردی قرار دهند.

وی ادامه داد: سند توسعه سیستان و بلوچستان زمانی می‌تواند در روند توسعه اثرگذار باشد که از سطح یک سند مطالعاتی فراتر رود و در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

ارجمندی خواستار ارتباط بیشتر دانشگاه‌ها با نیاز‌های اجرایی سیستان و بلوچستان شد و بیان کرد: دانشگاه‌ها و استادان باید با محور‌های سند توسعه سیستان و بلوچستان آشنا باشند و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را، حتی در حوزه علوم انسانی، به سمت مسائل واقعی و ظرفیت‌های بومی استان هدایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیوند دادن پژوهش‌های دانشگاهی با اولویت‌های سیستان و بلوچستان می‌تواند ارتباط دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند و ظرفیت علمی دانشگاه‌ها را در مسیر حل چالش‌های استان قرار دهد.