به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، شیلات و دامپروری گفت: باید به هر شیوه که می‌توانیم از منابع آبی کمتر استفاده کنیم و بهره‌وری را بالا ببریم. یکی از راه‌های مهم این موضوع نیز کشت فراسرزمینی، کشت‌های متراکم و از همه مهم‌تر اصلاح الگوی کشت است.

وی افزود: یکی از نیاز‌های اصلی ما در حوزه دام و طیور بحث نهاده‌هاست و با توجه به اینکه ما با محدودیت آب مواجه هستیم، کشور‌هایی در همسایگی ما قرار دارند که آب به مقدار کافی دارند و خیلی از کشاورزان ما هستند که در شرایط فعلی برای تولید مهاجرت کرده‌اند ؛ به این معنا که تولید را انجام بدهد و محصول نهایی را وارد کشور کنند که کار صواب و درستی است.

مظفری بیان کرد: ما در ایران و به‌خصوص خراسان در اقلیم خشک و نیمه‌خشک هستیم که باید متناسب با این اقلیم برای نسل‌های آینده برنامه‌ریزی شود تا این میزان آب مصرفی برای امروز و آینده حفظ شود؛ بنابراین باید به هر شیوه که بتوانیم این آب را کمتر استفاده کنیم و بهره‌وری را بالا ببریم. یکی از راه‌های مهم این موضوع نیز کشت فراسرزمینی، کشت‌های متراکم و از همه مهم‌تر اصلاح الگوی کشت است.

وی افزود : در وضع موجود، تولید با شرایط نسبتاً دشواری در همه رسته‌ها مواجه است و حوزه دام و طیور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بخش زیادی از این مشکلات به این بازمی‌گردد که ما به نهاده‌ها وابسته هستیم و نهاده‌ها نیز وارداتی هستند. با این حساب در شرایط کنونی که واردات از طریق دریا سخت‌تر شده است، تولیدکنندگان ما نیز با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تدابیری که دولت داشته و یارانه‌ها را به انتهای زنجیره تولید رسانده است، زمان نیاز است تا واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خود را تطبیق دهند و پیش‌بینی می‌شود به یک آرامش نسبی در این حوزه برسیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که هزینه‌های تولید ما همچنان بالاست و تولیدکنندگان ما با سختی‌های متعددی مواجه هستند. تمام تلاش ما هم در دولت این است که در کنار تولیدکنندگان باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا این مشکلات به حداقل برسد. استانداری هم نقش حاکمیتی و نظارتی دارد و دستگاه‌های متولی ما از جهاد کشاورزی و دامپزشکی گرفته تا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌ها، باید مسئولیت را برعهده بگیرند.

مظفری تصریح کرد: واقعیت این است که تشکل‌ها کار اصلی را انجام می‌دهند. تلاش ما این است که حتی‌الامکان مشکل بیشتری برای تولیدکنندگان ما ایجاد نشود، زیرا در شرایط فعلی، تنها ارز موجود همان ارز بازار است.

وی تأکید کرد: در حوزه تولید نیز وظیفه اصلی دولت تنظیم بازار است تا کمک کند آرامش بر بازار حاکم شود و تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی کنند.