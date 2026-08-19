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اجتماع مردم ولایت مدار و بصیر مرکز استان در قرار ۱۷۱، با حضور پرشور مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این اجتماع، جلوهای از وحدت، بصیرت و ایستادگی مردم ولایتمدار بجنورد در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
مردم ولایتمدار استان در صد و شصت و پنجمین شب حضور خود در سنگر خیابان، برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا و بر اهمیت میدانداری شبانه، تاکید کردند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و هفتاد و یکمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.