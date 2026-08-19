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فرمانده سپاه شهرستان لنگرود از تهیه ۶۸۰ بسته آب معدنی برای رزمندگان، با کمک ۹۰ میلیون تومانی مردم این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علی مهدیپور گفت: در راستای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان کشور و با مشارکت مردم خیرخواه لنگرود، طرح جمعآوری کمکهای مردمی برای تأمین آب معدنی در میدان انقلاب این شهر برگزار شد.
وی افزود: در این اقدام مردمی، ۹۰ میلیون تومان جمعآوری شد که از محل این مبلغ، ۶۸۰ بسته آب معدنی تهیه و برای رزمندگان ارسال شد.
وی با بیان اینکه این طرح با تلاش اعضای پایگاه سیداحمد خمینی مسجد شهدا لنگرود و همراهی مردم مؤمن و انقلابی شهرستان محقق شده است، از حضور و مشارکت مردم لنگرود در این امر خیرخواهانه قدردانی کرد.