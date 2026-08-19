رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از دستگیری ۲ سوداگر مرگ در عملیات هوشمندانه پلیسی و کشف ۴ کیلو و ۵۰ گرم شیشه و هروئین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «کمال نوجوان» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب‌های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند ۲ سوداگر مرگ را در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگران مرگ غیربومی بوده و با استفاده از یک دستگاه خودروی آریسان نعش کش محموله مواد مخدر حمل می‌کردند؛ افزود: از سوداگران مرگ ۳ کیلو و ۴۵۰ گرم هروئین و ۶۰۰ گرم شیشه کشف و خودروی مورد استفاده آنها توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سوداگران مرگ با تهیه محموله شیشه از یکی از استان‌های شمال غرب کشور قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند؛ که با اقدام به موقع پلیس، به محض ورود به حوزه استحفاظی انتظامی استان اردبیل در محور “نیر- اردبیل” ناکام ماندند.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ است.