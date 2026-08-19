معاون وظیفه عمومی انتظامی استان گفت: با توجه به تاخیر در برگزاری و اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری و برخی از آزمون ها مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مهلت معرفی برای پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال ۱۴۰۵ تمدید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مسعود همتی اظهار داشت: مهلت معرفی مشمولان پایه دوازدهم (دیپلم) که در سنوات مجاز تحصیلی خرداد و یا شهریور سال ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده اند می بایست برابر تبصره ۱ ماده ۲ آیین اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مهلت معرفی این افراد از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد، خاطرنشان کرد: این مشمولان در صورت قبولی در نیمسال اول تحصیلی جدید با احراز شرایط می توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره مند شوند.

سرهنگ همتی ادامه داد: همچنین در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل مشمولان برای ادامه تحصیل باید حداکثر تا پایان آبان ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه افزود: دارندگان برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم شهریور، مهر و آبان امسال به منظور جلوگیری از درج غیبت می توانند با ارائه برگ شرکت در کنکور پس از ثبت درخواست تمدید در دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ تا تاریخ اول آذر ۱۴۰۵ از تسهیلات تمدید بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: عدم حضور در یگان خدمتی در تاریخ های مذکور مانع از دریافت معافیت تحصیلی خواهد شد.

سرهنگ همتی ادامه داد: کلیه مشمولان غیرغایب فارغ التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۴ که شروع به تحصیل و ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۵) پذیرفته می شوند، به منظور مساعدت و فراهم شدن امکان ادامه تحصیل پس از ثبت درخواست در سامانه سخا، صدور معافیت تحصیلی برای این قبیل مشمولان فراهم می گردد.