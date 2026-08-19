شاخص کیفیت هوای اصفهان و شهر‌های نجف‌آباد، شاهین‌شهر، مبارکه، خمینی‌شهر و شهرضا در شرایط قابل قبول است.

هوای اصفهان و پنج شهر مجاور قابل قبول است

هوای اصفهان و پنج شهر مجاور قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۴، انقلاب ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۳۷، فیض ۱۲۸ و ولدان ۱۱۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شرق اصفهان (قهاب) با عدد ۱۷۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۷، دانشگاه صنعتی ۶۱، علوم پزشکی اصفهان ۸۶، رودکی ۸۷، رهنان ۹۸، زینبیه ۸۲، سپاهان‌شهر ۷۲، فرشادی ۹۱، کاوه ۹۰، کردآباد ۹۹. شهرک منتظری ۶۹ و میرزا طاهر ۸۲ AQI قابل قبول است.

هوا در شهر‌های نجف‌آباد، شهرضا، خمینی‌شهر و مبارکه و شاهین‌شهر در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.