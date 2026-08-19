پخش زنده
امروز: -
برنامههای «نغمهها و سرودها»، «فصل غربت»، «بازتاب»، «نشان افتخار» و «ماجرا»، از شبکههای رادیویی فرهنگ و صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، جمعه ۳۰ مرداددر برنامه «نغمهها و سرودها» به بررسی ابعاد هنری، اعتقادی و فرهنگی سرود جریانساز «سلام فرمانده» میپردازد.
این برنامه با رویکردی تحلیلی، جایگاه سرودهای آیینی در ترویج فرهنگ مهدوی را بررسی میکند. در بخشی از برنامه نیز گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت والای امام زمان (عج) بازخوانی خواهد شد.
در ادامه، ابوذر روحی، مداح و خواننده، درباره روند شکلگیری سرود «سلام فرمانده» و تجربههای خود در تولید این اثر ماندگار با مخاطبان گفتوگو میکند. همچنین دکتر شهروز حقی، آهنگساز و کارشناس موسیقی، به تبیین اهمیت و جایگاه سرودهای آیینی در ترویج فرهنگ مهدوی میپردازد.
بازپخش سرودهای «سلام فرمانده ۱، ۲ و ۳»، پخش قطعه «بهشت یاد» با صدای علیرضا افتخاری و بررسی قطعه «طلب» با صدای محمد اصفهانی از دیگر بخشهای این برنامه است. همچنین «علی مووی» درباره این قطعات و تحلیل سبکشناختی سرود «سلام فرمانده» صحبت خواهد کرد.
برنامه «نغمهها و سرودها» به سردبیری و نویسندگی مطهره آخوندی و تهیهکنندگی یلدا احتشامی، از ساعت ۱۶ پخش می شود.
شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و ایام اربعین رهبر شهید، ویژهبرنامه «فصل غربت» را پخش می کند.
این ویژهبرنامه با رویکردی تبیینی و معنوی، به واکاوی سیره علمی و عملی امام یازدهم شیعیان میپردازد. همچنین در بخشی از برنامه، ضمن بازخوانی ابعاد معنوی و حماسی اربعین رهبر شهید و امتداد خط سرخ مقاومت، ارتباطی زنده با بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) برقرار میشود تا حالوهوای معنوی زائران در مشهد مقدس برای شنوندگان بازتاب یابد.
سردبیری و تهیهکنندگی این ویژهبرنامه را فاطمه محمدیانفر بر عهده دارد و راضیه گردکاهد و حامد عباسی اجرای آن را بر عهده دارند. همچنین محبوبه نجفعلی نویسندگی و سهیلا خدادادی روایتگری برنامه را انجام میدهند.
ویژهبرنامه «فصل غربت» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که پنجشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ زنده پخش میشود.
برنامه رادیویی «بازتاب» با نگاهی تحلیلی به ابعاد مختلف آیینهای بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد و شهید، در سراسر کشور میپردازد.
این برنامه با رویکردی تحلیلی، به واکاوی عهد دوباره مردم با امام شهید و تجدید بیعت ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص دارد. در این برنامه، مؤلفههای سیاسی و اجتماعی حضور گسترده مردم و تأثیر آن بر تقویت وحدت ملی و استمرار خط مقاومت بررسی خواهد شد.
در برنامه «بازتاب»، دکتر احمد عارفخانی، کارشناس مسائل سیاسی، بهعنوان مهمان حضور دارد و پیامدهای داخلی و بینالمللی این حضور میلیونی و نقش آن در تحولات منطقه را تحلیل میکند.
«بازتاب» به تهیهکنندگی ریحانه بیرامی و با اجرای احسان همتی، امروز ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد، با نگاهی به زندگی، فعالیتهای سیاسی و روزنامهنگاری حسین فاطمی، پخش می شود.
این برنامه با هدف معرفی مفاخر و شخصیتهای اثرگذار ایران و جهان اسلام، به بازخوانی زندگی، اندیشه، تلاشها و دستاوردهای چهرههای برجسته میپردازد و تلاش میکند مخاطبان را با ابعاد مختلف زندگی و میراث آنان آشنا کند.
در این قسمت، زندگی حسین فاطمی، روزنامهنگار، سیاستمدار و وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق، مرور میشود؛ شخصیتی که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و تحولات سیاسی آن دوره، نقشی اثرگذار داشت.
این برنامه با نگاهی ویژه به حوادث منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مواضع سیاسی و نقش حسین فاطمی در این تحولات را بررسی میکند و به فعالیتهای مطبوعاتی و سیاسی او و ایستادگیاش در برابر جریانهای مخالف نهضت ملی میپردازد.
«نشان افتخار» همچنین با پرداختن به ویژگیهای شخصیتی و حرفهای فاطمی، تلاش میکند تصویری از جایگاه او در تاریخ معاصر ایران و پیوند میان روزنامهنگاری و فعالیت سیاسی او ارائه دهد.
برنامه «نشان افتخار» به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد، امروز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه مستند گزارشی «ماجرا» همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد، با نگاهی متفاوت به نقش اوباش در این رویداد تاریخی میپردازد و با مرور فیلم سینمایی «قیصر» این پرسش را مطرح میکند که «اوباش از سینما وارد سیاست شدند یا برعکس؟»
برناه «ماجرا» در قالب مستند گزارشی، به بررسی دلایل شهرت افراد، رویدادهای تاریخی و ماجراهای معروف میپردازد.
این برنامه با شعار «در جستوجوی حقیقت»، تلاش میکند با نگاهی تازه و متفاوت به رویدادهای تاریخی و اجتماعی بپردازد و ابعاد کمتر دیدهشده آنها را برای مخاطبان روایت کند.
این مستند گزارشی با بررسی و مروری بر فیلم سینمایی «قیصر»، به نقش و جایگاه اوباش در تحولات اجتماعی و سیاسی میپردازد و این پرسش را مطرح میکند که «اوباش از سینما وارد سیاست شدند یا برعکس؟»
در این برنامه تلاش میشود با نگاهی تحلیلی، نسبت میان تصویر اوباش در سینما و حضور آنها در برخی رویدادهای سیاسی و اجتماعی بررسی شود و مخاطبان با بخشهایی از تاریخ معاصر و روایتهای کمتر شنیدهشده درباره کودتای ۲۸ مرداد همراه شوند.
مستند «ماجرا» امروز ساعت ۱۱:۳۰ به تهیهکنندگی انسیه شمساللهی و گزارشگری آتنا سادات محمدپناه از رادیو صبا پخش میشود.