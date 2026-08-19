مهلت دریافت کارت شرکت در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز فردا پنجشنبه و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.