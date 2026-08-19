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کارآگاهان پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری با بهرهگیری از تصاویر بهدستآمده از صحنه سرقت، موفق شدند هویت یکی از سارقان سابقهدار در زمینه قاپزنی را شناسایی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: کارآگاهان پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری، پس از یک فقره سرقت خشن تلفن همراه از یک خانم در شهرستان ری، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری قرار دادند.
بر اساس این گزارش : کارآگاهان با بهرهگیری از تصاویر بهدستآمده از صحنه سرقت، موفق شدند هویت یکی از سارقان سابقهدار در زمینه قاپزنی را شناسایی کنند.
در ادامه تحقیقات، مخفیگاه متهم در منطقه کیانشهر شناسایی و با انجام اقدامات پلیسی، این فرد به همراه همدستش دستگیر شدند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد این دو متهم در برخی سرقتها به صورت دو نفره و بهویژه در سرقتهای گوشیقاپی فعالیت داشتهاند.
پرونده در پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم ارتکابی این دو متهم ادامه دارد.
پلیس از شهروندانی که در شهرستان ری به شیوه قاپزنی، بهویژه در موارد سرقت تلفن همراه، گردنبند، طلاجات و زیورآلات، مورد سرقت قرار گرفتهاند، دعوت کرد جهت شناسایی متهمان، برای پیگیری موضوع به پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ری واقع در خیابان آستانه مراجعه کنند.