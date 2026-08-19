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فصل برداشت سیب زمینی در یردسیر آغاز شده و از هر هکتار بیش از ۴۰ تُن برداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محسن حیدرآبادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر، با اشاره به جایگاه این منطقه در تولیدات کشاورزی، اظهار داشت: شهرستان بردسیر یکی از قطبهای اصلی کشت سیبزمینی در استان است.
وی افزود: عملیات کشت سیبزمینی در این شهرستان در دو مرحله انجام میگیرد؛ بهطوریکه ۶۰ درصد کشتها از اوایل فروردین آغاز شده و در تابستان برداشت میشوند و ۴۰ درصد باقیمانده، بلافاصله پس از برداشت مرحله اول کاشته میشوند. در مجموع، سطح زیر کشت سیبزمینی در این شهرستان بالغ بر ۲ هزار هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی بردسیر با اشاره به میانگین عملکرد محصولات گفت: با توجه به شرایط کاشت، متوسط عملکرد ما بیش از ۴۰ تن در هر هکتار است. همچنین، بهرهگیری از روش آبیاری نوار تیپ منجر به افزایش راندمان و جلوگیری از اتلاف آب شده است که این امر باعث افزایش ۷۰ درصدی بهرهوری آب در مزارع شده است.
وی خاطرنشان کرد: محصولات سیبزمینی بردسیر علاوه بر تامین نیاز این شهرستان و مناطق اطراف، به کارخانههای چیپسسازی در یزد ارسال شده و بخشی از آن نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میگردد. شایان ذکر است که با وجود شرایط جاری و تنشهای منطقهای، روند صادرات محصولات در سال جاری نیز تداوم یافت.