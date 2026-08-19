

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی در دیدار با حجت‌الاسلام سید عباس حسینی، امام جمعه شهرستان بافق که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد گفت: فاز نخست سند سازگاری با کم آبی در شهرستان بافق به‌طور کامل محقق شده و با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، شیب افت منابع آب زیرزمینی در این شهرستان نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به اجرای سند سازگاری با کم‌آبی افزود: این سند با هدف کاهش تدریجی برداشت‌ها و نزدیک شدن به شرایط پایدار منابع آب تدوین شده است تا بهره‌برداران نیز فرصت لازم برای اصلاح روش‌های تولید و سازگار شدن با شرایط کم‌آبی را داشته باشند.

محجوبی بیان کرد: بر اساس محاسبات فنی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان بیش از میزان آب قابل برنامه‌ریزی است. به همین دلیل کاهش برداشت و نزدیک شدن به ظرفیت واقعی آبخوان‌ها باید به عنوان یک هدف جدی در مدیریت منابع آب دنبال شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با اشاره به وضعیت استان از نظر افت و کسری منابع آب زیرزمینی گفت: در یک بازه بلندمدت، یزد از نظر وخامت وضعیت منابع آب زیرزمینی در میان استان‌های دارای شرایط نامطلوب کشور قرار دارد و این موضوع نتیجه انباشت برداشت‌ها و فشار مستمر بر آبخوان‌ها در سال‌های گذشته است.

محجوبی ادامه داد: در شرایطی که منابع آب زیرزمینی با افت مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت توسعه مصرف بدون توجه به ظرفیت منابع آبی ادامه پیدا کند؛ بنابراین هر نوع توسعه باید متناسب با ظرفیت منابع آب و بر مبنای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت بارش‌های سال آبی جاری اظهار کرد: اگرچه میزان بارندگی در برخی نقاط استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما ملاک اصلی برای ارزیابی وضعیت منابع آبی، مقایسه با میانگین بلندمدت است که در این شاخص همچنان با کاهش بارش مواجه هستیم.

محجوبی با بیان اینکه بارندگی‌های یک سال نمی‌تواند به تنهایی وضعیت آبخوان‌ها را تغییر دهد، تصریح کرد: برای بازگشت پایداری به منابع آب زیرزمینی، باید مجموعه‌ای از اقدامات در یک دوره مستمر دنبال شود و صرفاً افزایش بارش یک سال نمی‌تواند جبران‌کننده کسری انباشته آبخوان‌ها باشد.

وی مهم‌ترین راهکار برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت برداشت عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال صیانت از آبخوان‌ها هستیم، باید میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش پیدا کند و هر دارنده پروانه بهره‌برداری به اندازه میزان مجاز و تعیین‌شده در پروانه خود برداشت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد افزود: کاهش مصرف آب نباید به معنای توقف فعالیت‌های اقتصادی باشد. بلکه باید به سمت افزایش بهره‌وری، تغییر الگوی مصرف، اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از منابع جایگزین حرکت کنیم.

محجوبی با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در مدیریت منابع آب گفت: بخش کشاورزی برای عبور از شرایط فعلی نیازمند توسعه جدی روش‌های نوین آبیاری و استفاده از فناوری‌های جدید برای مدیریت مصرف آب است.

وی ادامه داد: استفاده از سنسور‌های رطوبت خاک، مدیریت دقیق زمان و میزان آبیاری و توسعه روش‌های آبیاری زیرسطحی از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه اقدامات عملی و الگو‌های موفق می‌تواند کشاورزان را به سمت روش‌های جدید ترغیب کند، گفت: باید طرح‌های پایلوت موفق در بخش کشاورزی اجرا و نتایج آن به صورت عینی به کشاورزان نشان داده شود. چرا که وقتی بهره‌بردار ببیند با مصرف آب کمتر می‌توان محصول مناسب و اقتصادی تولید کرد، پذیرش فناوری‌های جدید نیز افزایش پیدا می‌کند.

محجوبی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط منابع آب استان اظهار کرد: امروز با یک مسئله جدی در حوزه آب مواجه هستیم و هنوز ضرورت این موضوع برای همه مردم به اندازه کافی ملموس نشده است.

محجوبی در پایان تأکید کرد: آینده استان یزد به نحوه مدیریت منابع آب امروز وابسته است و اگرچه شرایط آبی استان دشوار است، اما با مدیریت برداشت، افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت مردم می‌توان شیب افت منابع آب زیرزمینی را کاهش داد و مسیر پایداری آبی استان را تقویت کرد.