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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

سازمان هواشناسی از پایداری جوی آرام برای بیشتر مناطق کشور خبر داده و برای نوار شمالی و جنوب شرق کشور هم افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۰۸:۵۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
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