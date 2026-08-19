به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تیم کشتی پهلوانی کارگری استان در جریان مسابقات قهرمانی کشور با عنوان جام پهلوان حاج ناصر اسدی که سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در کرمان برگزار شد، با عملکردی چشمگیر موفق به کسب مقام سوم کشور شد.

براتعلی سعیدی رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت: در رقابت‌های که با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان کشور در سطح بسیار بالایی از آمادگی برگزار شد، ورزشکاران پرتلاش استان توانستند در میان تیم‌های قدرتمند کشور، جایگاه سوم را از آن خود کنند.