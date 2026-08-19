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کودتای ۲۸ مرداد عبرتی تاریخی که نشان میدهد به آمریکاییها نباید اعتماد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر مصدق در ایران رخ داد و به دنبال آن محمدرضا پهلوی مجدداً قدرت را در کشور به دست گرفت. این کودتا که توسط سازمان جاسوسی آمریکا، سیا (CIA) و با همکاری انگلیس طرح ریزی شده بود، با سوء استفاده از تفرقه میان نیروهای سیاسی و مردمی و ایجاد فضای متشنج در ایران، توانست دولت مصدق را سرنگون کند و شاه را که سه روز قبل از آن به ایتالیا گریخته بود، بار دیگر به ایران بازگرداند.
پیش از این وقایع اسفناک، مردم مسلمان ایران توانسته بودند با قطع دست انگلیس از صنعت نفت ایران، آن را ملی اعلام کنند.
اما نهضت ملی کردن صنعت نفت، به دلیل بروز اختلاف میان رهبران نیروهای ملی و مذهبی، تضعیف شد.
در چنین وضعیتی، فرمانداری نظامی تهران انجام هرگونه تظاهرات را ممنوع اعلام کرد، اما عدهای اوباش که از پیش سازماندهی شده بودند به خیابانها آمدند و به همراه نظامیان شاه با چماقهایی که در دست داشتند، به تظاهرات پرداختند و نهادها و مراکز دولتی را مورد حمله قرار دادند.
در این هنگام واحدهای نظامی کودتا نیز نقاط حساس شهر تهران را محاصره کردند و زاهدی از نظامیان وابسته به آمریکا، سقوط دولت مصدق و انتصاب خود را به نخست وزیری از طریق رادیو به مردم اعلام کرد.
این کودتا با همکاری آمریکا و انگلیس در ایران به وقوع پیوست و از آن پس، ایران به طور مستقیم تحت نفوذ رژیم استکباری آمریکا درآمد.
پس از این کودتا، محمدرضا پهلوی با حمایت آمریکا یکی از مستبدترین رژیمها در ایران را ایجاد کرد.
کودتای ۲۸ مرداد برای ملت ایران یک درس تاریخی است: تنها راه پیشرفت و حفظ استقلال، اتکا به توان داخلی و مقاومت در برابر قدرتهای سلطهگر است. این پیام اصلی آن حادثه تلخ است که همچنان راهنمای عمل ایران در مواجهه با چالشهای بینالمللی محسوب میشود.