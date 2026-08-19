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اجتماعات شبانه مردم در سراسر شهرستانهای استان تهران در شب ۱۷۱، نمادی از هوشیاری و همبستگی ملی در برابر توطئههای دشمن بود؛ حضوری که بر عدم تسلیم در برابر زیادهخواهیهای استکباری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج گسترده اجتماعات مردمی در شب گذشته در شهرستانهای مختلف استان تهران، گواه بصیرت و هوشیاری بالای ملت در برابر پیچیدگیهای سیاسی و توطئههای دشمنان است.
حاضران در این اجتماعات با نمایش انسجام و وحدت ملی، ضمن افشای فتنههایی که با هدف تضعیف اراده ملت طراحی شده بود، صراحتاً اعلام کردند که هرگز در برابر زیادهخواهیهای دشمنان سر تسلیم فرود نخواهند آورد.
این حضور گسترده در شهرستانهای مختلف، نشان داد که پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب و رهبری، تکیهگاهی استوار برای عبور از بحرانهاست. شرکتکنندگان در این شبها بر این نکته تأکید داشتند که همبستگی ملی و هوشیاری در برابر جنگهای ترکیبی، تنها راه صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور است و هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه، با پاسخ دندانشکن مردم مواجه خواهد شد.