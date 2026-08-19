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رئیس اداره دامپزشکی شوشتر استان خوزستان از اجرای غربالگری بیماریهای سل و بروسلوز در بیش از ۶۰۰ رأس گاو شیری در واحدهای صنعتی و روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مرتضی مرادی سیدقاسمی با اشاره به اهمیت کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، اظهار کرد: سل و بروسلوز از بیماریهای مهم قابل انتقال میان انسان و دام هستند و پایش مستمر آنها نقش مؤثری در حفظ سلامت عمومی، امنیت غذایی و پایداری تولید دارد.
وی افزود: عملیات تشخیص و غربالگری سل و بروسلوز در گاوداریهای صنعتی و واحدهای پرورش دام روستایی شوشتر، بر اساس برنامه زمانبندیشده دامپزشکی اجرا میشود.
مرادی سیدقاسمی هدف از اجرای این طرح را شناسایی بهموقع دامهای مشکوک یا آلوده، ردیابی کانون احتمالی بیماری و پیشگیری از گسترش آلودگی در گلهها عنوان کرد.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر ادامه داد: در صورت مثبت شدن نتایج آزمایشها، اقدامات بهداشتی و قانونی لازم از جمله تعیین تکلیف دام آلوده، مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور انجام میشود.
مرادی سیدقاسمی رعایت اصول امنیت زیستی و قرنطینهای را از الزامات پیشگیری از بیماریهای مشترک دانست و بیان داشت: ضدعفونی منظم جایگاههای نگهداری دام، کنترل ورود و خروج دام و خودداری از جابهجایی دام بدون اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای، در کاهش خطر انتقال بیماری مؤثر است.
وی از دامداران خواست با گروههای اجرایی دامپزشکی همکاری کنند و هرگونه علائم مشکوک یا تلفات غیرعادی در دامها را برای بررسی کارشناسی به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر تصریح کرد: در پنجماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۰۰ رأس گاو شیری در شهرستان تحت پوشش آزمونهای تشخیصی سل و بروسلوز قرار گرفتند و در دامهای پایششده، موردی از دام واکنشدهنده مشاهده نشد.