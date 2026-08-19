به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رضا صادقی‌پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پس از چند فقره سرقت موتورسیکلت و همچنین سرقت قطعات و لوازم موتورسیکلت در محدوده جوادیه، موضوع در کمیسیون پیشگیری از سرقت مطرح و شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱۷ جوادیه قرار گرفت.

وی افزود: عوامل تجسس کلانتری با بررسی پرونده‌های سرقت و بازدید از محل‌های وقوع جرم، تصاویر دوربین‌های مداربسته را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید در محل حاضر شده و پس از شناسایی موتورسیکلت مورد نظر، یکی از آنان با استفاده از ابزار همراه خود اقدام به سرقت کرده و سپس با همراهی راننده خودرو از محل متواری شده است.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: اگرچه سارقان هنگام ارتکاب جرم چهره خود را پوشانده بودند، مأموران با بررسی دقیق تصاویر و بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، مشخصات ظاهری، فیزیک بدنی و حتی نحوه راه رفتن یکی از متهمان را مورد توجه قرار داده و موفق به شناسایی وی شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، ساعت ۱۹:۳۰ روز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵، متهم اصلی را مقابل منزلش شناسایی و دستگیر کردند و خودروی پراید مورد استفاده سارقان نیز شناسایی و توقیف شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اینکه متهم پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود، به سرقت موتورسیکلت‌ها با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات عنوان داشت که اموال مسروقه را پس از سرقت به یک مالخر تحویل می‌دادند تصریح کرد: مأموران در ادامه با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده و راهنمایی متهم، همدست وی و سپس مالخر را شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد که پس از بررسی مشخصات، مالک آن شناسایی و موضوع در حال پیگیری است.

صادقی‌پور ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب سه فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مراقبت شهروندان از وسایل نقلیه خود گفت: مالکان موتورسیکلت حتی برای مدت کوتاه نیز وسیله نقلیه خود را در معابر خلوت یا نقاط فاقد نظارت رها نکنند و حتماً از تجهیزات بازدارنده و قفل‌های استاندارد استفاده کنند.

وی افزود: استفاده همزمان از قفل فرمان، قفل دیسک و زنجیر ایمنی می‌تواند سرقت موتورسیکلت را برای سارقان دشوارتر کند. همچنین توصیه می‌شود موتورسیکلت در محل‌های روشن، پرتردد و ترجیحاً دارای دوربین مداربسته پارک شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست از پارک موتورسیکلت در ورودی ساختمان‌ها و مکان‌هایی که دسترسی سارقان به آنها آسان است خودداری کنند و مشخصات، شماره بدنه و شماره موتور وسیله نقلیه خود را در محلی امن ثبت و نگهداری کنند تا در صورت سرقت، روند شناسایی و پیگیری تسهیل شود.

صادقی‌پور همچنین هشدار داد: خرید و فروش موتورسیکلت و قطعات فاقد مدارک و اسناد معتبر، می‌تواند زمینه فعالیت مالخران و تداوم سرقت‌ها را فراهم کند؛ بنابراین شهروندان از خرید اموال مشکوک و فاقد اصالت خودداری کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا خودرو‌های مشکوک در اطراف موتورسیکلت‌ها، موضوع را جدی گرفته و مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند و در صورت اطلاع از محل نگهداری اموال مسروقه یا فعالیت سارقان و مالخران، اطلاعات خود را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس در اختیار مأموران قرار دهند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: سرقت ممکن است تنها چند لحظه زمان ببرد، اما با رعایت چند نکته ساده می‌توان فرصت ارتکاب جرم را از سارقان گرفت؛ استفاده از تجهیزات ایمنی و انتخاب محل مناسب برای پارک موتورسیکلت، مهم‌ترین گام‌های پیشگیرانه شهروندان است.