استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سلامت مردم اولویت نخست مدیریت استان است، از انجام آزمایش‌های جامع میکروبی و ویروسی آب باینگان، خروج موقت مخزن آب این شهر از مدار و آغاز اقدامات فوری برای حفر چاه جدید و تأمین منبع پایدار آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز گذشته پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان با موضوع بررسی وضعیت آب باینگان، با حضور در این شهر از نزدیک شرایط موجود را بررسی و در جمع مردم بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه قطعی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت سلامت شهروندان باینگان طی روز‌های گذشته به‌طور مستمر از سوی فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب رصد شده است، گفت: خوشبختانه تعداد افراد مراجعه‌کننده نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته و به چهار نفر رسیده است که آنان نیز تحت مراقبت قرار دارند و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور نماینده مردم پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پاوه و مدیران دستگاه‌های مسئول برگزار و تمامی دستورکار‌های دیگر جلسه کنار گذاشته شد تا موضوع آب باینگان به‌صورت ویژه و اختصاصی بررسی شود.

حبیبی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاه‌های مرتبط بیان کرد: آزمایش‌های انجام‌شده تاکنون وجود مشکل در آب را نشان نداده است؛ با این حال، به نتایج اولیه اکتفا نکرده‌ایم و دستور داده‌ایم تمامی آزمایش‌های لازم از نظر میکروبی، ویروسی و سایر شاخص‌های بهداشتی انجام شود تا از سلامت آب به‌طور کامل اطمینان حاصل کنیم.

وی بیان کرد: نتایج آزمایش‌ها باید تا آخرین مرحله پیگیری و گزارش نهایی آن ارائه شود و چنانچه مشخص شود دستگاه، مدیر یا فردی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، بدون اغماض برخورد خواهد شد، زیرا سلامت مردم برای ما اولویت نخست و خط قرمز است و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری انجام شود.

استاندار کرمانشاه از جمع‌بندی چند اقدام فوری برای بهبود وضعیت آب باینگان خبر داد و گفت: حفر یک چاه جدید و تعیین منبع تازه برای انتقال آب به مخزن ذخیره شهر در دستور کار قرار گرفته است و شرکت آب و فاضلاب موظف است این طرح را با اولویت و به‌صورت شبانه‌روزی اجرا کند.

وی افزود: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دستور داده خواهد شد تا با همکاری فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب، اعتبارات لازم را فراهم کند و عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

حبیبی درباره مخزن ذخیره آب باینگان نیز گفت: این مخزن تا زمان دریافت نتایج کامل و قطعی آزمایش‌ها به‌طور موقت از مدار خارج می‌شود و در صورت تأیید سلامت آب، امکان استفاده مجدد از مخزن وجود خواهد داشت، اما اگر آزمایش‌ها وجود هرگونه مشکل را نشان دهد، مخزن از مدار بهره‌برداری خارج خواهد ماند.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم باینگان گفت: حتی اگر لازم باشد آب شرب سالم از پاوه یا دیگر مناطق تأمین و به باینگان منتقل شود، این کار انجام خواهد شد و ما در برابر سلامت و آسایش مردم مسئول هستیم و اجازه نخواهیم داد در تأمین آب شرب سالم شهروندان وقفه‌ای ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع فاضلاب باینگان افزود: شرکت آب و فاضلاب موظف است اقدامات لازم را برای هدایت فاضلاب بخش پایین‌دست شهر به نقطه‌ای ایمن انجام دهد تا احتمال هرگونه تداخل با منابع آب برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص باینگان، اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیازمند مطالعه فنی دقیق است؛ ازاین‌رو، روش‌های مختلف جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و انتقال فاضلاب بررسی خواهد شد تا مناسب‌ترین راهکار اجرایی انتخاب شود.

حبیبی بیان کرد: مدیریت استان تا رفع کامل نگرانی‌ها و تأمین پایدار آب شرب سالم باینگان، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و مردم اطمینان داشته باشند که همه دستگاه‌های مسئول برای به‌نتیجه‌رسیدن این اقدامات پای کار هستند.