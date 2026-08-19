به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: پیش‌بینی ما این است که خیل زیاد زائران، مجاوران و مشتاقان رهبر شهید در مراسم اربعین شرکت می‌کنند، بنابراین به محض تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها در زیرگذر حرم مطهر رضوی، محدودیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت‌ها به سمت حرم مطهر از هر چهار بازو اعمال خواهد شد.

سرهنگ محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: تاکید ما به زائران، مجاوران و همه افرادی که قصد شرکت در مراسم اربعین رهبر شهید را دارند، این است که از وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو استفاده کنند و اگر هم قصد استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود را دارند، بیش از دو هزار ظرفیت فضای پارکینگ در میدان شهدا در نظر گرفته شده که می‌توانند از این فضا استفاده کنند.