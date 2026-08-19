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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز برداشت گوجهفرنگی از سطح سه هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود؛ امسال بیش از ۲۴۶ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ محمدرضا اصغری با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گوجهفرنگی در راستای اجرای برنامههای اصلاح الگوی کشت افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، پیشبینی میشود امسال حدود ۲۴۶ هزار و ۴۰۰ تن گوجهفرنگی از مزارع استان برداشت شود.
وی با اشاره به ظرفیت۵۵۰ هزار تنی صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول در آذربایجانغربی، افزود: سرانه مصرف سالانه گوجهفرنگی استان به صورت تازهخوری و فرآوریشده حدود ۱۷۵ هزار تن است و مازاد تولید علاوه بر تأمین نیاز سایر استانها، ظرفیت مناسبی برای صادرات به کشورهای همسایه به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی به توسعه روشهای نوین آبیاری با هدف بهینهسازی مصرف آب هم اشاره و تصریح کرد: با اجرای سیاستهای مدیریت منابع آبی، هماکنون بیش از نود درصد از مزارع گوجهفرنگی استان مجهز به سیستم آبیاری میکرو (نوار تیپ) شدهاند.