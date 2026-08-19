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تداوم حماسه آفرینی ایرانیان غیور در تجمعات شبانه

ایرانیان در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات شبانه اعلام کردند با تکیه بر اراده ملی، اقتدار و تدابیر رهبر معظم انقلاب، دشمن آرزوی دوباره بازگشت سلطه و نفوذ استکبار در ایران را به گور خواهد برد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۰۸:۴۶
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، اقتدار نظامی ایران
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