تداوم حماسه آفرینی ایرانیان غیور در تجمعات شبانه

ایرانیان در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات شبانه اعلام کردند با تکیه بر اراده ملی، اقتدار و تدابیر رهبر معظم انقلاب، دشمن آرزوی دوباره بازگشت سلطه و نفوذ استکبار در ایران را به گور خواهد برد.