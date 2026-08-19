دو واحد مشاور املاک متخلف در شهرستان مهریز، به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین تخلفات صنفی، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این اقدام در پی گزارش‌های نظارتی و پس از انجام بازدید و بررسی‌های لازم صورت گرفت و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ساماندهی فعالیت واحد‌های صنفی و پیشگیری از تخلفات در حوزه معاملات املاک انجام شده است.

محمدحسین دهقان، دادستان عمومی و انقلاب مهریز، با تأکید بر استمرار نظارت بر عملکرد مشاوران املاک اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات املاک، به‌ویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای تمامی فعالان این حوزه ضروری است.

وی افزود: با واحد‌های صنفی متخلف و افرادی که از مقررات قانونی تخطی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان مهریز همچنین بر ضرورت ثبت صحیح معاملات، رعایت حقوق طرفین قرارداد و فعالیت مشاوران املاک در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و خواستار رعایت دقیق مقررات از سوی فعالان این صنف شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و برخورد با تخلفات در این حوزه با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و افزایش امنیت معاملات، استمرار خواهد داشت.