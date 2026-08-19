مردم انقلابی شهرستان ورامین در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در مراکز شهری، عزم خود را برای خونخواهی رهبر انقلاب و تداوم مسیر ایشان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج اجتماعات مردمی در شب یکصد و هفتاد و یکمین، بار دیگر ورامین را به کانون بصیرت و ایستادگی تبدیل کرد.

حاضران در این تجمعات، ضمن ادای احترام به مقام رهبر شهید، تأکید کردند که این حضور مستمر، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و تکرار پیمانی است که هرگز گسسته نخواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار داشتند که مسیر خونخواهی رهبر انقلاب، با تداوم وحدت و همبستگی ملی استوارتر می‌شود و این اجتماعات تا دستیابی به پیروزی نهایی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی در ورامین و سراسر کشور استمرار خواهد یافت.