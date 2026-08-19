همزمان با ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی، نشست صمیمانه تجلیل از آزادگان شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، حجت‌الاسلام محی‌الدینی، امام جمعه مهریز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و قدردانی از آزادگان، اظهار داشت: آزادگان با صبر، استقامت و ایمان خود در دوران اسارت، جلوه‌ای ماندگار از عزت و سربلندی ملت ایران را به نمایش گذاشتند و امروز تکریم این عزیزان، وظیفه‌ای همگانی و اقدامی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز نیز در این نشست، آزادگان را نماد صبر، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: آزادگان در سال‌های سخت اسارت، با تحمل دشواری‌ها و حفظ روحیه مقاومت، اجازه ندادند عزت و اقتدار ایران اسلامی خدشه‌دار شود.

وی افزود: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و توجه به مسائل و مطالبات آزادگان، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و مسئولان باید در مسیر تکریم و رفع مشکلات این قشر ارزشمند، اهتمام بیشتری داشته باشند.

این مراسم با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مشاور استاندار در امور ایثارگران، اعضای شورای تأمین، معاونان فرماندار، بخشدار مرکزی مهریز و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در ادامه، ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، از آزادگان شهرستان مهریز تجلیل و بر ضرورت پاسداشت رشادت‌ها، صبر و استقامت این یادگاران دوران دفاع مقدس تأکید شد.

آزادگان سرافراز، پس از سال‌ها تحمل رنج و سختی در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ به آغوش میهن بازگشتند؛ بازگشتی که یکی از ماندگارترین جلوه‌های پیروزی و سربلندی ملت ایران در دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.