به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج است و بیشینه سرعت باد تا بعدازظهر به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا بیش از ۱ متر است.

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حمزه نژاد افزود: وزش این باد‌ها تا روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در دریای عمان و تنگه هرمز با شدت کمتر ادامه دارد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک تا بعدازظهر امروز از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر برای آمد و شد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از امروز به تدریج وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس (محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان) سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) صورت پذیرد و شناور‌ها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از رفت و آمد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.

همچنین از رفت و آمد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.