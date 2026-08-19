به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان میبد گشایش یافت.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبائی فرماندار ویژه میبد در راس جمعی از مسئولینی از جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اداره صمت از این نمایشگاه بازدید کرد.



میثم فلاح رئیس اداره صمت میبد گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با همکاری فرمانداری ویژه میبد و اداره صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی‌ها و مصوبات لازم برای برگزاری این نمایشگاه انجام شد.



فلاح با بیان اینکه در این نمایشگاه، اولویت عرضه با پوشاک مدارس، لوازم‌التحریر و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان است افزود: هدف این است تا شهروندان بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و مستقیم تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر غرفه‌ها دراختیار واحد‌های تولیدی و عمده فروشان است که، تولیدات خود را در ۵۰ غرفه با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد پائین‌تر از قیمت بازار در این نمایشگاه به مشتریان عرضه کرده‌اند.



رئیس اداره صمت گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، تأمین اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل خرید خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید است.



فلاح افزود: این نمایشگاه عرضه ویژه بازگشایی مدارس از تا دوم شهریور در سالن ورزشی شهداء بیده میبد برپاست و شهروندان می‌توانند برای تهیه نیاز‌های خود همه روزه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.