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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: یک همت قیر رایگان بین شهرداریهای آذربایجانغربی برای اجرای طرحهای بازآفرینی توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ پیمان آرامون درنشست شورای اداری استان گفت: امسال یک همت اعتبار برای تأمین قیر رایگان اختصاص یافته و برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری درحال توزیع است.
وی افزود: در سالهای ۱۴۰۴ و۱۴۰۳ حدود هزار هکتار زمین در شهرهای مختلف استان برای۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن، واگذار شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی همچنین از اجرای طرح محور سهراهی ایواوغلی به بازرگان خبر داد و گفت: این محور، سال کذشته پیمانسپاری شده و در حال حاضر۵۴ کیلومتر آن در دست اجراست.
آرامون تصریح کرد: در قالب همایش اینوا هم، ۱۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به بخش صنعت اختصاص یافته است که میتواند زمینه توسعه فعالیتهای صنعتی و سرمایهگذاری در استان را فراهم کند.
وی همچنین به احیای طرح شهید اسرافیلی هم اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح که ۱۴ سال راکد مانده بود، با جذب سرمایهگذار به ارزش ۲.۳ همت دوباره فعال شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.