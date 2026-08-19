به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ پیمان آرامون درنشست شورای اداری استان گفت: امسال یک همت اعتبار برای تأمین قیر رایگان اختصاص یافته و برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری درحال توزیع است.

وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۴ و۱۴۰۳ حدود هزار هکتار زمین در شهر‌های مختلف استان برای۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن، واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای طرح محور سه‌راهی ایواوغلی به بازرگان خبر داد و گفت: این محور، سال کذشته پیمان‌سپاری شده و در حال حاضر۵۴ کیلومتر آن در دست اجراست.

آرامون تصریح کرد: در قالب همایش اینوا هم، ۱۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به بخش صنعت اختصاص یافته است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.

وی همچنین به احیای طرح شهید اسرافیلی هم اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح که ۱۴ سال راکد مانده بود، با جذب سرمایه‌گذار به ارزش ۲.۳ همت دوباره فعال شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.