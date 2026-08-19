مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: طرح «وارنیش فلورایدتراپی» که با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان اجرا می‌شود، تمام دانش‌آموزان ابتدایی کشور را تحت پوشش قرار داده و با رضایت والدین، به‌صورت کاملاً رایگان در مدارس ارائه می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مناطق ونواحی استان اردبیل با اشاره به شعار این اجلاس، «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه»، تأکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، تبادل تجربیات و ایجاد هم‌افزایی میان مدیران مناطق بوده است. گودرزی افزود: تفاوت این اجلاس با دوره‌های پیشین در تعریف پلتفرم «مای‌مدیو» نهفته بود؛ پلتفرمی که به روسای مناطق و مدیران اجازه داد تا تجربیات موفق خود را به اشتراک گذاشته و سایر مدیران نیز از این تجربیات بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این جلسه، نقشه راه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که توسط شورای سیاست‌گذاری و وزیر آموزش‌وپرورش طراحی شده بود، تبیین گردید.

وی افزود: در این برنامه‌ریزی‌ها بر اقامه نماز، قرائت قرآن، فعالیت تشکل‌های دانش‌آموزی و سایر موارد مورد تأکید وزیر آموزش‌وپرورش تمرکز شده است تا روسای مناطق و مدیران استان‌ها بر همان اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آغاز سال تحصیلی انجام دهند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن بستری است تا دانش‌آموزان بتوانند در راستای شعار دولت مبنی بر «عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی»، از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند.

گودرزی درباره اولویت‌های دفتر سلامت و تندرستی برای سال تحصیلی آینده تصریح کرد: ما در دفتر تخصصی سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش، با استناد به اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های مشخصی را در دستور کار داریم. یکی از محور‌های اصلی، جذب و توانمندسازی نیروی انسانی است.

ناظر وزارتی سی‌و‌نهمین اجلاس روسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور بیان کرد: به لطف حمایت‌های وزیر، امسال در رشته بهداشت مدارس، هزار دانشجو‌معلم جذب می‌شوند که پس از گذراندن دوره تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از دو هزار دانشجو‌معلم در رشته بهداشت مدارس مشغول به تحصیل هستند که این رشته از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ایجاد شده است. نخستین گروه از آنان شامل قریب به ۴۰۰ نفر است که امسال فارغ‌التحصیل شده و وارد مدارس می‌شوند. همچنین در راستای توانمندسازی، برنامه «شمیم» یا شبکه ملی یادگیری منابع انسانی را در دستور کار داریم که از طریق آن، تمامی مراقبان سلامت مدارس و همکاران فرهنگی می‌توانند محتوا‌های آموزشی لازم را دریافت کنند.

گودرزی یادآور شد: علاوه بر این، هر هفته دوشنبه‌ها آموزش‌های مجازی با حضور اساتید خبره کشور در حوزه سلامت برگزار می‌شود تا آموخته‌های لازم برای اجرا در مدارس به همکاران منتقل گردد.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی در حوزه تجهیزات اعلام کرد: تجهیز هزار اتاق بهداشت و همچنین تجهیز بیش از ۵۰ درصد مدارس به اقلام بهداشتی در دستور کار ما قرار دارد که ان‌شاءالله در اواخر شهریور و اوایل مهرماه با طرح «مهر پرنشاط» این امر محقق خواهد شد.

وی به برنامه‌های مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: طرح «وارنیش فلورایدتراپی» که با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان اجرا می‌شود، تمام دانش‌آموزان ابتدایی کشور را تحت پوشش قرار داده و با رضایت والدین، به‌صورت کاملاً رایگان در مدارس ارائه می‌گردد.

گودرزی عنوان کرد: همچنین با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت که بر ضرورت کاهش شاخص پوسیدگی دهان و دندان (DMFT) تأکید دارد، پژوهش‌هایی در دستور کار است تا با همکاری مدارس و دانشگاه‌های علوم پزشکی، نقشه راهی جامع برای کاهش پوسیدگی‌های دهان و دندان دانش‌آموزان تدوین و اجرا شود.

گفتنی است، هدف از اجرای طرح وارنیش فلورایدتراپی در مدارس ابتدایی، رساندن موضعی ماده فلوراید به دندان‌ها بمنظور محافظت و کاهش تعداد دندان‌های پوسیده دانش آموزان است.