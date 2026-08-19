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رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به این استان خبر داد و گفت: تصمیمات گرفتهشده در این سفر به بازگشت ۱۶۰۰ نیروی کار، صدور اسناد تکبرگ، حل اختلافات طایفهای و تأمین آب آشامیدنی منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ به استان فارس سفر کرد و امروز شاهد اجرای مصوبات و نتایج آن سفر در استان هستیم.
تعیین تکلیف کارخانه صنایع مخابراتی راه دور
رجایینسب با اشاره به اینکه تعیین تکلیف کارخانه صنایع مخابراتی راه دور یکی از موضوعات مهم مطرحشده در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس بود، اظهار داشت: مزایده برگزار شده، برنده مزایده مشخص شده و روند تسویه بدهی کارکنان و بانکها در حال انجام است.
همچنین موضوع برای انتقال در اداره ثبت نیز پیگیری شده است.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: یکی از آثار مهم این اقدام، تعیین تکلیف وضعیت حدود یکهزار و ۶۰۰ کارگر و همچنین بدهیهای بانکی این مجموعه است.
تأمین آب روستاهای اطراف منطقه ویژه لامرد
رئیس کل دادگستری فارس درباره موضوع تأمین آب روستاهای اطراف منطقه ویژه لامرد که در سفر رئیس قوه قضاییه مطرح شد، گفت: با توجه به فعالیتهای منطقه ویژه، مردم روستاهای اطراف نگران بودند با افزایش میزان آبی که در منطقه ویژه مصرف میشود، روستاهای اطراف با مشکل کمآبی مواجه شوند.
رجایی نسب ادامه داد: در پی سفر رئیس قوه قضائیه، دادستان مرکز استان فارس و دادستان شهرستان لامرد وارد موضوع شدند و نهایتاً مقرر شد از همان خطی که آب را به منطقه ویژه منتقل میکند، برای انتقال آب به روستاها نیز استفاده شود. رجایینسب خاطرنشان کرد: در همین راستا، خط لولهای به طول حدود ۹ کیلومتر برای انتقال آب به روستاها ایجاد شد و روستاهایی که در ضلع شمالی منطقه ویژه قرار داشتند، از آب آشامیدنی بهرهمند شدند.
حل اختلافات طایفهای در خفر و داراب
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اختلافات طایفهای به عنوان یکی از معضلات استان فارس که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه مطرح شد، اظهار داشت: یک پرونده در شهرستان داراب و پرونده دیگری در حوزه قضایی خفر وجود داشت که از حساسیت بالایی برخوردار بودند.
رئیس قوه قضاییه دستور دادند با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف و وساطت بزرگان و معتمدان، زمینه حل و فصل این اختلافات فراهم شود. وی افزود: در اجرای این دستور، خوشبختانه در هر دو شهرستان، دو پرونده مهم و حساس به صلح و سازش منتهی شد.
تعیین تکلیف اراضی شهر بختگان و صدور اسناد مالکیت
رجایینسب درباره تعیین تکلیف اراضی شهر بختگان و صدور اسناد مالکیت برای مردم، تصریح کرد: مشکل مردم شهر بختگان از جمله مشکلات قدیمی استان بود که بیش از ۴۰ سال ادامه داشت و به دلیل اشتباهی که در ثبت رقم پلاک شهر بختگان اتفاق افتاده بود، بیش از ۹۰ درصد اراضی مربوط به این شهر در زمره منابع ملی قرار گرفته بود و با وجود ساختوساز و سکونت مردم، آنها نتوانسته بودند سند رسمی و تکبرگ دریافت کنند.
وی ادامه داد: در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس، ایشان دستور دادند مشکل مردم در مدت دو ماه تعیین تکلیف شود. در مدت حدود ۱۰ روز، پرونده منتهی به تصمیم بدوی شد و پس از اعتراض یکی از خواندگان، پرونده به دادگاه مورد نظر ارجاع شد و آن دادگاه نیز به صورت فوقالعاده و در کمتر از یک هفته تصمیم لازم را صادر کرد و در مدت کوتاهی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد از تقاضاهای مردم مورد رسیدگی قرار گرفت و اسناد تکبرگ در اختیار مردم قرار گرفت.