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سامانه هوشمند مدیریت تردد و نرمافزار سازمانی «شیفتی» به عنوان یکی از طرحهای تحول دیجیتال شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، طراحی و اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در راستای تحقق اهداف راهبردی طرح تحول دیجیتال و با هدف هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی شهرک و واحدهای فناور مستقر، سامانه جامع مدیریت تردد و نرمافزار سازمانی «شیفتی» (Shifty) تولید شرکتی دانش بنیان و به عنوان یکی از طرحهای دوازدهمین دوره ریاست شهرک، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر قرار گرفت.
این سامانه که با بهرهگیری از فناوریهای نوین ابری (Cloud SaaS) توسعه یافته، با حذف کامل نیاز به سختافزارهای سنتی حضور و غیاب، گامی بلند برای کاهش هزینههای عملیاتی و چابکسازی مدیریت منابع انسانی در زیستبوم فناوری استان اصفهان محسوب میشود.
سامانه شیفتی با هدف یکپارچهسازی مدیریت حضور و غیاب، مرخصیها، مأموریتها و شیفتهای کاری طراحی شده است. از آنجا که در دنیای فناورانه امروز، فرآیندهای سنتی کمکم به فراموشی سپرده میشوند، لازم است از مدیریت سنتی به مدیریت دادهمحور گذر کرد. اجرای چنین طرحهایی به فناوران شهرک در مدیریت دقیقتر نیروی انسانی در محیطهای کاری پویای خود نیز کمک میکند.
از ویژگیهای بارز این سامانه میتوان به ثبت تردد هوشمند از طریق موقعیت مکانی (GPS) و شبکه Wi-Fi داخلی سازمان اشاره کرد که علاوه بر افزایش دقت، امکان تقلب یا دستکاری در ساعت ثبت تردد را به صفر میرساند. همچنین قابلیت کارکرد آفلاین و همگامسازی خودکار دادهها، پایداری این سیستم را در هر شرایطی تضمین میکند.
سامانه شیفتی با تکیه بر معماری Multi-Tenant، امکان ارائه خدمات همزمان به هزاران کاربر و سازمان مختلف را با حفظ کامل امنیت و استقلال دادهها فراهم کرده است. حذف هزینههای خرید، نصب و نگهداری دستگاههای بیومتریک و جایگزینی آن با نرم افزار اختصاصی تلفن همراه (نسخههای اندروید و iOS)، از مهمترین مزایای اقتصادی این طرح برای شرکتهای مستقر در شهرک است.
مدیران سازمانها با استفاده از پنل تحت وب و داشبوردهای مدیریتی لحظهای، میتوانند گزارشهای کارکرد، تأخیرها، اضافهکاریها و درخواستهای پرسنلی را در کمترین زمان ممکن بررسی و تایید کنند. این شفافیت در دادهها، یکی از ارکان اصلی طرح تحول دیجیتال شهرک برای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است.
همچنین قابلیت استقرار سریع بدون نیاز به زیرساخت سختافزاری، رابط کاربری ساده و مدرن برای مدیران و کارکنان و مقیاسپذیری بالا امکان استفاده این سامانه را برای شرکتهای کوچک تا سازمانهای بزرگ فراهم میکند.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و فعالسازی پنل سازمانی خود به نشانی isttshift.ir مراجعه کرده و نرم افزار اختصاصی این سامانه را از طریق پلتفرمهای معتبر نظیر کافهبازار دریافت کنند.