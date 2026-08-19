به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

ترامپ نقشه‌ای منتشر کرد که تنگه هرمز را جزو قلمرو آمریکا نشان می‌دهد

امارات متحده عربی، ایران را به شلیک موشک‌های بالستیک به سمت کشتی‌های تجاری متهم کرد

نخست وزیر مالزی: اصلاح مالیات بر مصرف در حال بررسی است

• بانکوک پست

درگیری‌ها در خاورمیانه موجب افزایش عدم پرداخت اقساط وام‌ها شده

• نیو استریت تایمز

آمریکا هکر‌های ایرانی متهم به سرقت ۳۱.۵ ترابایت داده را هدف قرار داده

توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و مالزی می‌تواند تا اواخر سال ۲۰۲۷ منعقد شود

• تمپو اندونزی

سوریه و آمریکا حملات اسرائیل به پایگاه نظامی را محکوم کردند

اندونزی هفت آشپزخانه عمومی برای ۳۱۰۰۰ نفر از ساکنان زلزله‌زده راه‌اندازی کرد

مالزی ممکن است از ماه اکتبر شاهد پدیده «سوپر ال نینو» باشد که گرم‌ترین آب و هوا از سال ۱۹۹۷-۱۹۹۸ تاکنون است

ایران تنگه هرمز را تا زمان پایبندی آمریکا به تعهدات صلح بسته نگه می‌دارد

• آوانی اینترنشنال

تایلند، کشور‌های عضو بریکس را به عنوان بستر اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری می‌بیند

• استار مالزی

کسری بودجه تایلند، خطر وابستگی به نفت را برجسته می‌کند

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر جزیره سوماترای اندونزی را لرزاند

با کمرنگ شدن امید‌ها برای صلح بین ایران و آمریکا، قیمت نفت به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید

• جاکارتا گلوب

فوران سه آتشفشان در اندونزی به سرعت و پشت سر هم

• مالزیا کینی

نخست وزیر از گسترش حضور نظامی آمریکا در فیلیپین و تقویت دفاع ایالت صباح ابراز نگرانی کرد

• فری مالزیا تودی

باران‌های موسمی باعث سیل گسترده در فیلیپین شد

• آنتارا نیوز

سپاه پاسداران ایران ادعای ترامپ مبنی بر مذاکرات پشت پرده را تکذیب کرد

• مالزیا رزرو

سازمان ملل متحد با نزدیک شدن به مهلت ۶۰ روزه، از آمریکا و ایران خواست تا مذاکرات را از سر بگیرند.

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