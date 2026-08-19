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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
ترامپ نقشهای منتشر کرد که تنگه هرمز را جزو قلمرو آمریکا نشان میدهد
امارات متحده عربی، ایران را به شلیک موشکهای بالستیک به سمت کشتیهای تجاری متهم کرد
نخست وزیر مالزی: اصلاح مالیات بر مصرف در حال بررسی است
• بانکوک پست
درگیریها در خاورمیانه موجب افزایش عدم پرداخت اقساط وامها شده
• نیو استریت تایمز
آمریکا هکرهای ایرانی متهم به سرقت ۳۱.۵ ترابایت داده را هدف قرار داده
توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و مالزی میتواند تا اواخر سال ۲۰۲۷ منعقد شود
• تمپو اندونزی
سوریه و آمریکا حملات اسرائیل به پایگاه نظامی را محکوم کردند
اندونزی هفت آشپزخانه عمومی برای ۳۱۰۰۰ نفر از ساکنان زلزلهزده راهاندازی کرد
مالزی ممکن است از ماه اکتبر شاهد پدیده «سوپر ال نینو» باشد که گرمترین آب و هوا از سال ۱۹۹۷-۱۹۹۸ تاکنون است
ایران تنگه هرمز را تا زمان پایبندی آمریکا به تعهدات صلح بسته نگه میدارد
• آوانی اینترنشنال
تایلند، کشورهای عضو بریکس را به عنوان بستر اصلی تجارت و سرمایهگذاری میبیند
• استار مالزی
کسری بودجه تایلند، خطر وابستگی به نفت را برجسته میکند
زلزلهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر جزیره سوماترای اندونزی را لرزاند
با کمرنگ شدن امیدها برای صلح بین ایران و آمریکا، قیمت نفت به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید
• جاکارتا گلوب
فوران سه آتشفشان در اندونزی به سرعت و پشت سر هم
• مالزیا کینی
نخست وزیر از گسترش حضور نظامی آمریکا در فیلیپین و تقویت دفاع ایالت صباح ابراز نگرانی کرد
• فری مالزیا تودی
بارانهای موسمی باعث سیل گسترده در فیلیپین شد
• آنتارا نیوز
سپاه پاسداران ایران ادعای ترامپ مبنی بر مذاکرات پشت پرده را تکذیب کرد
• مالزیا رزرو
سازمان ملل متحد با نزدیک شدن به مهلت ۶۰ روزه، از آمریکا و ایران خواست تا مذاکرات را از سر بگیرند.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«دیلی جنگ»
- بنزین در پاکستان با دیگر ۳.۳۶ روپیه گران شد/ تحصن حزب جماعت اسلامی به مالیات قیمت سوخت همچنان ادامه دارد
- حجم تجارت پاکستان و عربستان در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ کاهش یافت
- دیوان عالی پاکستان در حکمی خواستار انتقال عمران خان از زندان به بیمارستان شد
- دولت پاکستان برای تامین نیاز داخلی یک میلیون تن گندم وارد میکند
«روزنامه اکسپرس»
- امارات روابط تجاری با ایران را متوقف کرد
- ذخایر نفت استراتژیک آمریکا به کمترین سطح تاریخی خود رسیده است
- عراقچی: اسرائیل تمام تلاش خود برای برهم زدن توافق آتش بس ایران و آمریکا را انجام داد
- حوثیها مدعی هدف قرار دادن تاسیسات نفتی آرامکو شدند
- قیمت نفت در بازار جهانی به ۹۱ دلار در هر بشکه رسید
«دنیا نیوز»
- درخواست سازمان ملل از ایران و آمریکا برای از آغاز مجدد مذاکرات
- حملات هوایی اسرائیل علیه غزه، ۶ شهید و ۱۳ زخمی برجای گذاشت
- ارتش پاکستان ۹ تروریست را در بلوچستان به هلاکت رساند
- حافظ نعیم الرحمان: اگر قیمت بنزین کم نشود تمام کشور را میبندیم
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
دیلی اکسپرس:
خبر اصلی این روزنامه به اظهارات ملکه در یک برنامه تلویزیونی اختصاص دارد که از روزهای دشوار و پرچالش پس از تشخیص بیماری سرطان پادشاه سخن گفته است.
مترو:
اندی برنهام تأکید کرده با وجود تهدیدهای روسیه مبنی بر عواقب بهکارگیری پهپادهای ساخت بریتانیا در حمله به خاک این کشور، بریتانیا همچنان به طور کامل و همه جانبه از اوکراین پشتیبانی میکند.
دیلی میل:
خبر جانباختن سه نفر بر اثر غرقشدگی در منطقه شورام واقع در ساسکس غربی، در صفحه اول این روزنامه برجسته شده است. بر اساس این گزارش، یک دختر نوجوان نیز در شرایطی وخیم در بیمارستان برای بقا میجنگد.
تایمز:
نخست وزیر اعلام کرده است که دفتر جدید «شماره ۱۰ شمال»، مسئولیت پیشبرد رشد اقتصادی را از وزارت دارایی در لندن تحویل خواهد گرفت.
گاردین:
این روزنامه به نقل از اندی برنهام مینویسد: همانطور که بریتانیا در دوران همهگیری کرونا برای افراد بیخانمان سرپناه فراهم کرد، «امروز نیز میتواند این اقدام را تکرار کند».
آی پیپر:
«آنجلا رینر»، وزیر مسکن بریتانیا، متعهد شده است که تا پایان سال و فرا رسیدن کریسمس، به تمامی افراد بیخانمان در انگلستان — که شمار آنها حدود پنج هزار نفر برآورد میشود — سرپناه و محل اسکان پیشنهاد شود.
فایننشال تایمز:
هزینههای استقراض دولت روز سهشنبه به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۷ میلادی رسید و بازدهی اوراق قرضه سی ساله خزانه داری آمریکا تا ۵.۳۴ درصد افزایش یافت.