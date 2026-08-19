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مردم شهرستان رباط کریم در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، با تأکید بر عزم راسخ خود برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی، تداوم حضور در خیابانها را عاملی برای استیصال و ناامیدی دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی دیار کریمان در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، بار دیگر اراده و بصیرت خود را در مسیر حمایت از نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.
حاضران در این اجتماع پرشور، ضمن تأکید بر تداوم حضور در خیابانها، اظهار داشتند که این ایستادگی، نشانی از عزم خللناپذیر ملت ایران برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمانهای رهبر شهید است.
شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کردند: تداوم این حضور گسترده مردمی، موجب ناامیدی و استیصال دشمنانی است که رویای تسلیم ایرانیان را در سر میپرورانند. آنها خاطرنشان کردند که پاسخ دندانشکن به توطئههای استکباری، تداوم همین وحدت و حضور میدانی است تا دشمن بداند ملت ایران هرگز در برابر فشارها عقبنشینی نخواهد کرد.