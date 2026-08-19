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عملیات روکش آسفالت محور للهبند دراسله در شهرستان سوادکوه به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران گفت: در راستای ارتقای سطح کیفی راههای روستایی، افزایش ایمنی تردد و بهبود زیرساختهای ارتباطی مناطق روستایی، عملیات اجرایی روکش آسفالت محور للهبند -دراسله در شهرستان سوادکوه آغاز شده است.
کامل نصراللهی افزود: این طرح در مسیری به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان اجرا میشود که با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در سطح این محور برطرف و شرایط مناسبتری برای تردد اهالی، روستاییان و کاربران جادهای فراهم خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت راههای روستایی در توسعه و رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: راه مناسب و ایمن یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه روستایی محسوب میشود و بهسازی این مسیرها علاوه بر ارتقای ایمنی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به مراکز خدماتی، اقتصادی، درمانی و آموزشی دارد.
نصراللهی ادامه داد: اجرای عملیات روکش آسفالت در این محور با هدف افزایش عمر مفید راه، بهبود کیفیت سطح عبور، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی کاربران جادهای انجام میشود و تلاش داریم عملیات اجرایی پروژه با رعایت الزامات فنی و استانداردهای لازم پیش برود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به راههای روستایی استان گفت: مازندران به دلیل گستردگی مناطق روستایی، شرایط جغرافیایی خاص و پراکندگی سکونتگاهها، نیازمند اجرای مستمر طرحهای نگهداری و بهسازی راههای روستایی است و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان در چارچوب اعتبارات و اولویتهای تعیینشده، اجرای این پروژهها را دنبال میکند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای روکش آسفالت، علاوه بر حفظ و ارتقای سرمایههای موجود در بخش راه، زمینهساز تردد روانتر و ایمنتر مردم و تسهیل ارتباط روستاها با محورهای اصلی و مراکز جمعیتی خواهد بود.
نصراللهی گفت: بهسازی محور للهبند ـ دراسله یکی از اقدامات مهم در حوزه ارتقای کیفیت راههای روستایی شهرستان سوادکوه است و با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت افزایش ایمنی و کیفیت تردد در این محور برداشته خواهد شد.