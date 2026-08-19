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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با توجه به برگزاری کنکور سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته (۲۹ و ۳۰ مرداد)، بر لزوم مدیریت مصرف برق برای تأمین برق پایدار حوزههای کنکور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، با اشاره به تداوم شرایط خاص مصرف برق و گرمای شدید هوا در کشور گفت: میزان مصرف برق همچنان بالاست و تداوم برنامه های مدیریت بار و مصرف تا پایان شهریور نیاز است.
دادگر با اشاره به تنش های ناشی از گرمای شدید روی تاسیسات تولید برق و افت منابع نیروگاههای برقابی افزود: با توجه به اینکه مصرف برق هنوز بالا است و در روزهای پیش رو برگزاری کنکور سراسری را خواهیم داشت ، همچنان نیازمند اجرای برنامههای مدیریت بار هستیم.
وی با اشاره به برگزاری کنکور سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته گفت: با توجه به اهمیت برگزاری آزمون سراسری و ضرورت تأمین برق پایدار حوزههای برگزاری کنکور و ایجاد فضایی آرام برای شرکت کنندگان در کنکور در این روزها ، نیازمند همکاری همه بخشها هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: هدف ما این است که با همکاری مشترکان و دستگاههای اجرایی و نظم در اجرای برنامه های ابلاغی با حداکثر پایداری روزهای گرم باقیمانده تا پایان تابستان را سپری کنیم.