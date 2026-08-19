به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری درحاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: بخش مهمی از مسائل کشور به موضوع اقتصاد و اشتغال بازمی‌گردد و سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برای رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی ورود می‌کند.

سالاری با تأکید بر اینکه «نیاز اول کشور امروز تولید و اشتغال است»، افزود: چرخ اقتصاد باید بچرخد و یکی از مهم‌ترین عوامل حرکت اقتصاد، فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی است؛ از این رو هر مانعی که موجب اختلال در روند تولید شود، باید با همکاری دستگاه‌های مسئول شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

وی ادامه داد: کشور در شرایط عادی قرار ندارد و شرایط فعلی، شرایطی ویژه و جنگی است؛ بنابراین لازم است رویکرد دستگاه‌های اجرایی، قوانین و مقررات و فرآیند‌های اداری نیز متناسب با این شرایط بازتنظیم شود.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به برخی موانع اداری و مقرراتی موجود تصریح کرد: بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی ممکن است ناشی از قوانین و مقررات یا فرآیند‌هایی باشد که برای شرایط عادی طراحی شده‌اند؛ در شرایط فعلی باید این موانع شناسایی و در چارچوب قانون برای اصلاح و رفع آنها اقدام شود.

سالاری خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در مواردی که موانع اداری در داخل استان وجود داشته باشد، موضوع را پیگیری می‌کند و مسائلی را که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور در تهران دنبال خواهد کرد تا زمینه برای ادامه فعالیت و توسعه واحد‌های تولیدی فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کارخانه شکوفا صنعت پویا گفت: این مجموعه در حال حاضر با حدود ۵۰۰ نیروی شاغل فعالیت می‌کند، در حالی که در گذشته تعداد کارکنان آن به حدود ۲ هزار نفر می‌رسیده است و با رفع موانع موجود، امکان بازگشت این ظرفیت اشتغال و توسعه فعالیت‌های مجموعه وجود دارد.