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معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، مساجد را از مهمترین کانونهای پیوند معنوی، فرهنگی و اجتماعی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور گفت: در روزگاری که ارتباطات گسترده در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شکل گرفته، ظرفیتهای دینی و فرهنگی ما نهتنها کمرنگ نمیشوند، بلکه میتوانند با بهرهگیری درست از فناوریهای جدید، اثرگذارتر و زندهتر هم عمل کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت محلات برای حل آسیبهای اجتماعی یکی از رویکردهای جدی دولت چهاردهم است، گفت: مساجد در این میان نقش محوری دارند، مسجد فقط محل عبادت نیست بلکه میتواند کانونی برای آموزش، مهارتآموزی، امداد، ورزش همگانی، فعالیتهای فرهنگی و حتی خدمات اجتماعی باشد. در کنار مسجد، مدارس، فرهنگسراها و امامزادهها نیز میتوانند در قالب یک شبکه محلهمحور، به تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کنند.
به گفته وی توسعه تابآوری اجتماعی، ارتقای شناخت عمومی و افزایش مشارکت مردمی، بدون فعالسازی این کانونهای محلی ممکن نیست. به همین دلیل، نگاه دولت بر این است که با تکیه بر مسجدمحوری و محلهمحوری، ظرفیتهای دینی و اجتماعی کشور در خدمت انسجام ملی، کاهش آسیبها و تقویت سرمایه اجتماعی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مساجد و اماکن مذهبی واجد هویتی تاریخی، اعتقادی و اجتماعیاند، افزود: در عصر کنونی و با گسترش فناوری ها، این مراکز میتوانند پیامها، رویدادها، فعالیتها و تولیدات فرهنگی خود را از طریق رسانههای نوین منتشر کنند و به یک شبکه زنده از ارتباطات معنوی و اجتماعی تبدیل شوند، شبکهای که بر پایه باور دینی شکل میگیرد و در طول زمان سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه را افزایش میدهد.
هاشمی با بیان اینکه هزاران مساجد و اماکن مذهبی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: همین گستردگی نشان میدهد که ما از قبل، زیرساختهای مهمی برای تعاملات اجتماعی در اختیار داریم. اگر این ظرفیتها با برنامهریزی درست فعال شوند، میتوانند به قطبهای فرهنگی و معنوی هر منطقه تبدیل شوند و نسل جدید نیز با زبان امروز، با این فضاها ارتباط برقرار کند.