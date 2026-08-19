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سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن از توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا با انجام اقدامات اطلاعاتی محل نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت خارجی فاقد مجوز و مدارک گمرکی را شناسایی کردند.
سرهنگ حمیدرضاصالحی افزود: ماموران انتظامی در پی هماهنگی قضائی در بازدید از محل نگهداری کالای قاچاق، ۲ دستگاه موتورسیکلت خارجی ۱۳۰۰ سی سی و فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.
سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران انتظامی در این اقدام ۲ قاچاقچی موتورسیکلت را دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.
سرهنگ صالحی با اشاره به این که کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.