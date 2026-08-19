به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا با انجام اقدامات اطلاعاتی محل نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت خارجی فاقد مجوز و مدارک گمرکی را شناسایی کردند.

سرهنگ حمیدرضاصالحی افزود: ماموران انتظامی در پی هماهنگی قضائی در بازدید از محل نگهداری کالای قاچاق، ۲ دستگاه موتورسیکلت خارجی ۱۳۰۰ سی سی و فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن گفت: ماموران انتظامی در این اقدام ۲ قاچاقچی موتورسیکلت را دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ صالحی با اشاره به این که کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.