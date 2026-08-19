مراجعه بلامانع پدر دانشآموزان؛
عکسدار شدن شناسنامه کنکوریها، امروز
شناسنامه داوطلبان آزمون ورود به دانشگاهها امروز عکسدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شناسنامه کنکوریها امروز عکسدار میشود.
سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این خبر، افزود: با هدف تسهیل امور داوطلبان کنکور سراسری و رفع دغدغههای آنان، ارائه خدمات مرتبط با تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان در این ایام با اولویت رسیدگی و فرآیند صدور و تحویل شناسنامه در کوتاهترین زمان انجام شده است.
آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکسدار نکردهاند، میتوانند چهارشنبه ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیکترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند، مراجعه پدر دانشآموزان نیز بلامانع است.