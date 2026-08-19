رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به عراق گفت: در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌و‌گو‌هایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد بغداد تصریح کرد: امروز با یک هیئت پارلمانی به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر می‌کنیم و در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌و‌گو‌هایی خواهیم داشت. در این سفر با شخصیت‌های بلندپایه کشور عراق مانند رئیس جمهور و تعدادی از شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی عراق هم ملاقات خواهیم کرد.