تأکید قالیباف بر تقویت مناسبات دو جانبه ایران و عراق
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به عراق گفت: در این سفر درباره مهمترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفتوگوهایی خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدباقر قالیباف صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد بغداد تصریح کرد: امروز با یک هیئت پارلمانی به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر میکنیم و در این سفر درباره مهمترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفتوگوهایی خواهیم داشت. در این سفر با شخصیتهای بلندپایه کشور عراق مانند رئیس جمهور و تعدادی از شخصیتهای اقتصادی و فرهنگی عراق هم ملاقات خواهیم کرد.
وی افزود: این سفر میتواند زمینه ساز نگاه و فرصتی که پیش روی ماست، باشد. از طرف دیگر همزمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار میشود که بنده به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند را خواهم رساند. امیدوارم این سفر زمینه توسعه روابط در بخشهای مختلف و همهجانبه شود و رابطه دیرینه و همیشگی بین دو کشور همسایه توسعه بیشتری پیدا کند.